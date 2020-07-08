2020/07/08 | 18:07 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح لسفراء الدول العربية: أهمية دعم سيادة العراق ووقف الخروقات العسكرية التركية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/08 | 18:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح لسفراء الدول العربية: أهمية دعم سيادة العراق ووقف الخروقات العسكرية التركية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح لسفراء الدول العربية: أهمية دعم سيادة العراق ووقف الخروقات العسكرية التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).