الطاقة النيابية تعتزم استضافة وزيري الكهرباء والمالية لمعرفة أسباب تراجع ساعات التجهيز

2020/07/08 | 18:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكدت لجنة الطاقة النيابية، الأربعاء، أنها قدمت طلبا لرئاسة مجلس النواب باستضافة وزير الكهرباء لمناقشة أسباب تراجع ساعات تجهيز التيار الكهربائي في بغداد والمحافظات.وقال عضو اللجنة امجد العقابي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “لجنته قدمت طلب لرئاسة البرلمان باستضافة وزير الكهرباء لمعرفة الأسباب الحقيقية بشأن تراجع ساعات التجهيز وتقديم الدعم للوزارة”، […]

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