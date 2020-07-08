المالية النيابية تعلن موقفها بشأن تجديد عقود شركات الهاتف النقال وتؤكد وجود ديون كبيرة بذمتها

2020/07/08 | 18:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، اليوم الاربعاء، ان اللجنة المالية ترفض قرار حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتجديد عقود شركات النقال.وقال ذيبان في حديث لقناة “العهد” وتابعته “العهد نيوز” إن “المالية النيابية ترفض قرار تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال”، لافتا الى ان “شركات الهاتف النقال لن تستطيع توفير […]

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