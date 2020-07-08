2020/07/08 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيف البدر - المتحدث باسم وزارة الصحة

لا يوجد تغيير في ضوابط السفر وعودة العراقيين من الخارج حتى الان......



ستعلن لاحقا حال اقرارها

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - بغداد

اعلن محافظ اربيل فرصت صوفي ، الاربعاء 8 تموز 2020، بدخول المحافظة في مرحلة الخطر من تفشي فيروس كورونا، فيما جدد مطالبته بضرورة التزام السكان بالتدابير والاجراءات الوقائية، محذرا من عدم امكانية استقبال المصابين كافة في الم

بغداد اليوم _ بغداد

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر السبب وراء اصدار قرار غلق العيادات الطبية الخاصة، فيما تحدث عن أطباء ساهموا بتشويش المواطنين حول طريقة الشفاء من فيروس كورونا الأمر الذي تسبب بالكثير من حالات الوفاة.

وعلق

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، الاربعاء، تخويل مديرياتها بفتح مراكز امتحانية لطلبة المرحلة الإعدادية في الاقضية التابعة لها حفاظاً على سلامة طلبتنا وحماية لهم.

وقالت التربية في بيان، إنه "بعد سلسلة من اللقاءات جمعت معالي وزير الت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة العراقية توضح حقيقة حصول تغيير بضوابط سفر وعودة العراقيين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة العراقية توضح حقيقة حصول تغيير بضوابط سفر وعودة العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).