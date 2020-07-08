منع يوفيتش من المشاركة بتدريبات ريال مدريد بسبب ملامسة صديق مصاب بكورونا

2020/07/08 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، (8 تموز2020) أن الصربى لوكا يوفيتش مهاجم فر...





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