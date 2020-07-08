الداخلية : ضباط اكفاء يحققون بجريمة اغتيال الهاشمي

2020/07/08 | 18:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، مباشرة ضباط "أكفاء" بالتحقيق في حادثة اغتيال الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي، مبينة تشكيل مجلس تحقيقي برئاسة مدير القوى الساندة بحق القطعات الأمنية الماسكة للأرض.وقال مدير مديرية الإعلام والعلاقات في الوزارة، اللواء سعد معن،إنه "منذ اللحظة الأولى لجريمة اغتيال الهاشمي، تم تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وكيل الاستخبارات وعضوية المدير العام ومدير مكافحة إجرام بغداد، فضلا عن تشكيل مجلس تحقيقي برئاسة مدير القوى الساندة وعضوية مديرية التفتيش المهني والإداري وعمليات الوزارة".وأوضح معن أن "ضباط أكفاء يقومون بعملية التحقيق وجمع المعلومات وملابسات الحادث ودراسة مكان الجريمة"، مشيرا إلى أن "التحقيقات لازالت مستمرة".

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