في كتاب جديد لابنة اخته: ترامب رجل بلا قلب ويعلم ابناءه على القسوة والعنجهية

2020/07/08 | 18:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… كشفت شبكة سي أن أن الامريكية مقتطفات من كتاب ابنه اخت الرئيس الامريكي ماري ترامب والذي سيصدر الثلاثاء المقبل بعد نزاع قانوني أن الرئيس الامريكي الحالي يتميز بالقسوة والغرور وانعدام الثقة بالاخرين ، واصفة اياه بانه رجل خطر وبلا قلب شق طريقة نحو البيت الابيض .ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ عن […]

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