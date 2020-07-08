مسؤول محلي لـ” العهد نيوز”: الوضع الامني على الشريط الحدودي مع سوريا امن ومستقر

2020/07/08 | 18:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، اليوم الاربعاء، بان الوضع الامني على الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار امن ومستقر .وقال المحلاوي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” الوضع الامني على الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار امن ومستقر بفضل الاجراءات الامنية المشددة التي اتخذتها القيادات الامنية لمنع حالات […]

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