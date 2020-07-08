اغلاق محكمة قضاء الهندية في كربلاء بسبب فيروس كورونا

2020/07/08 | 18:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء… اعلن قائممقام قضاء الهندية في كربلاء، الأربعاء، اغلاق بناية المحكمة بعد ظهور اصابات بفيروس كورونا بين صفوف الموظفين.وقال القائممقام منتظر الشافعي لـ /المعلومة/ إن “محكمة الهندية أغلقت بشكل تام بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا بين موظفيها وستعاود عملها يوم الأحد المقبل بعد اخذ المسحات واجراء الفحوصات لجميع الموظفين للتأكد من سلامتهم وتعفير […]

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