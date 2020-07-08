اعتقال “هكر” ابتز فتاة بـ140 مليون دينار مقابل عدم نشر صورها

2020/07/08 | 18:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، الاربعاء، عن القاء القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني.وقالت المديرية في بيان “وردت معلومات الى مكتب بغداد الجديدة لمكافحة الاجرام في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية، تفيد بوجود حادث ابتزاز الكتروني بحق مواطنة بعد ان قام المتهم بتهديدها بنشر […]

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