وزارة الصحة توضح حقيقة حصول تغيير بضوابط سفر وعودة العراقيين

2020/07/08 | 18:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز نفت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، وجود تغيير في ضوابط السفر وعودة العراقيين من الخارج حتى الآن.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في بيان مقتضب، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أنه “لا وجود لتغيير في ضوابط السفر وعودة العراقيين من الخارج حتى الآن، وستعلن لاحقا حال اقرارها”.وأصدرت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، […]

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