التخطيط: جائحة كورونا تسببت بارتفاع نسبة الفقر بالعراق إلى 31.7%


التخطيط: جائحة كورونا تسببت بارتفاع نسبة الفقر بالعراق إلى 31.7%
2020/07/08 | 18:31 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/

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