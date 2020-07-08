صحة النجف تكشف عن الموقف الوبائي في المحافظة وتطالب بالالتزام لتقليل الاصابات

2020/07/08 | 18:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ النجف..حذرت دائرة صحة النجف الاشرف، الأربعاء، من أن المحافظة بدأت بتسجيل أرقاما عالية بإصابات فيروس كورونا، مطالبة بالالتزام بالإجراءات الوقائية.وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي لـ /المعلومة/ ان “المحافظة بدأت منذ ايام بتسجيل ارقاما جدا عالية بفيروس كورونا حيث بلغت الاصابات حتى يوم امس ٣١٨٤ اصابة بينهم ٥٩ حالة وفاة، بينما يرقد […]

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