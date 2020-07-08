ذي قار.. رجل ثلاثيني يسرق قطع من أحد الجسور لبناء غرفة يسكن فيها!

2020/07/08 | 18:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت قيادة شرطة ذي قار، الأربعاء، القبض على شخص سرق قطع حديدية من أحد الجسور لبناء غرفة له.وقالت المديرية، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “تم القبض على شخص سرق 3 حديدات من جسر المالح في الفضلية/سوق الشيوخ ، لغرض بناء غرفة يسكن بها “.وأضافت، ان “المدعو (ع .م.خ )البالغ من […]

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