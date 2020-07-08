شرطة اربيل تعتقل قاتلاً بعد ست ساعات من الإجهاز على شخصين

2020/07/08 | 18:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل باقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن تمكنها من إلقاء القبض على شخص أقدم على اثنين من اخوانه بعد ست ساعات فقط من ارتكابه جريمته.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوات الشرطة وبعد أن تلقت بلاغا بحصول مواجهة بين اعضاء عائلة في مجمع قوشتبه ومقتل شخصين، بدأت على الفور تحقيقاتها الدقيقة وتمكنت في ظرف أقل من ست ساعات وفي تمام الساعة الرابعة صباحاً من اعتقال متهم باسم (ع.ج.أ)، لافتاً إلى أن المتهم قام بسبب مشكلة اجتماعية بقتل شقيقه وأخيه من والده.

وأضاف البيان أن المتهم المذكور أقر بعد اعتقاله بالتهم الموجهة اليه، لافتا الى انه محتجز وفقا للمادة 406 من قانون العقوبات وجولت اوراقه التحقيقية الى القضاء.

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