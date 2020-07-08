السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ شهر

2020/07/08 | 19:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة سجلت السلطات الصحية في السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من شهر.وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، عن رصد 3036 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 3392 إصابة أمس)، ما يمثل أدنى ارتفاع في حصيلة الإصابات منذ الرابع من يونيو عندما تم تسجيل 2591 إصابة.وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي تم تسجيلها في السعودية منذ بداية الجائحة 220144 بما في ذلك 60035 حالة نشطة منها 2263 مريضا في حالة حرجة.وارتفعت حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية خلال اليوم الأخير بواقع 42 حالة وفاة جديدة (مقابل 49 وفاة أمس) وبلغت 2059 حالة وفاة.وتماثل 3211 مريضا للشفاء في المملكة منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 158050 شخصا.

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