أكبر ارتفاع يومي.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا بفيروس كورونا

2020/07/08 | 19:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أفادت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم الثلاثاء أكثر من 60 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يعد أكبر ارتفاع يومي منذ بداية الجائحة.وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس 60021 إصابة و1195 وفاة جراء الفيروس الذي يسبب مرض «كوفيد-19»، مقابل 44953 إصابة و325 وفاة في اليوم السابق.وحسب بيانات الجامعة، سجلت في الولايات المتحدة خلال 167 يوما مرت منذ رصد أول إصابة بـ«كوفيد-19» في البلاد 2996098 حالة للفيروس، منها 131480 حالة وفاة و936476 حالة شفاء.

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