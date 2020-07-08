مجلس الامن الوطني يشدد على تطبيق اجراءات مواجهة كورونا ومعاقبة المخالفين

2020/07/08 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يترأس اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني••••••••••

ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني.

وفي بداية الاجتماع وجّه المجلس بالغ تعازيه باستشهاد، الدكتور هشام الهاشمي، وقدّم مواساته الى عائلة الفقيد وذويه ومحبيه.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على تأكيد تنفيذ توجيهاته الى الأجهزة المعنية بالإسراع في إتمام التحقيق بهذه الجريمة النكراء، ورفع النتائج، وتقديم الجناة الى عدالة القضاء.

وقال سيادته : إننا مصممون بعزم لا يلين على ملاحقة الجناة، وأن لا تمر هذه الجريمة الجبانة بلا عقاب، وإن سيادة القانون سيكون لها دائماً الصوت الأعلى والأخير.

كما أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني على أجهزة وزارة الداخلية والقوات الأمنية الماسكة للأرض بأن تواصل تطبيق ساعات حظر التجوال بمنتهى الانضباط والالتزام، وأن تتعامل بجدية وحسم في تطبيق قرارات الحظر الصحي، فضلاً عن محاسبة المخالفين والمتسببين بخرق التعليمات.

وأكد المجلس على تنفيذ المقررات السابقة بفرض الغرامات على المخالفين لإجراءات الحظر الصحي، والتأكيد على إغلاق كل ماله علاقة بتجمّعات الأفراد المخالفة لشروط مجابهة جائحة كورونا، بما في ذلك القاعات الرياضية، والأماكن الترفيهية، والنوادي والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية الكبيرة.

وجدد المجلس تأكيده على أن الأجهزة الأمنية والإدارية ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة كافة بحق المخالفين، بما في ذلك سحب إجازات الممارسة الممنوحة لهم ولأماكن حدوث المخالفة.

كما أقرّ المجلس في اجتماعه اليوم الإستراتيجية الوطنية لأمن البنى التحتية الحرجة والحسّاسة.

وناقش المجلس عددا آخر من المواضيع المدرجة على جدول أعماله.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء8-تموز-2020

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