تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال.. نائب يدعو لاستدعاء هيأة الاعلام والاتصالات بتهمة التورط بشبهات فساد

2020/07/08 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

دعا النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي، الأربعاء (8 تموز 2020)، الى استدعاء هيأة الاعلام والاتصالات...





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