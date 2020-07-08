انقاذ فتاة حاولت رمي نفسها من اعلى أحد الجسور في بغداد

2020/07/08 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية نجدة محافظة بغداد، اليوم الاربعاء، نقاذ فتاة حاولت رمي نفسها من اعلى أحد الجسور في بغ...





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