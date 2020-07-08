محافظ ذي قار يحمل السيطرة المركزية في بغداد مسؤولية قطع الكهرباء عن المحافظة

2020/07/08 | 19:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد محافظ ذي قار ناظم الوائلي، اليوم الأربعاء، أن انقطاع التيار الكهربائي في المحافظة، كان بسبب السيطرة المركزية في العاصمة بغداد.وأوضح الوائلي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “العهد نيوز” أن “انقطاع الكهرباء في ذي قار، لا يحدث بسبب دائرة الكهرباء في المحافظة أو المديريات التابعة لها والمتمثلة بالإنتاج والتوزيع والشبكات، وإنما هو […]

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