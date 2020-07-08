الرئيس العراقي يؤكد على سيادة البلاد ووقف الخروقات التركية

2020/07/08 | 19:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل الرئيس العراقي برهم صالح في قصر بغداد، اليوم الأربعاء 8-7-2020، عدداً من سفراء الدول العربية....

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