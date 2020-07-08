العراق يعتقل 4 عناصر من

2020/07/08 | 19:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الاربعاء، عن اعتقال عناصر من داعش يعملون ضمن شبكة في آربع مناطق....

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