2020/07/08 | 19:25 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/خاص..
اكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، عجز الحكومة عن تمرير موازنة 2020 بعجز اكثر من 30% خلافا لقانون الادارة المالية.
وقال عضو اللجنة المالية احمد حما ل/المعلومة/ ان “قانون الادارة المالية ينص على عدم تمرير الموازنة العامة بعجز اكثر من 30% “.
واضاف ان “سعر برميل النفط في احسن حالاته لايمكن احتسابه اكثر من 33 […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: الحكومة عاجزة عن تمرير موازنة 2020) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، عجز الحكومة عن تمرير موازنة 2020 بعجز اكثر من 30% خلافا لقانون الادارة المالية.
وقال عضو اللجنة المالية احمد حما ل/المعلومة/ ان “قانون الادارة المالية ينص على عدم تمرير الموازنة العامة بعجز اكثر من 30% “.
واضاف ان “سعر برميل النفط في احسن حالاته لايمكن احتسابه اكثر من 33 […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: الحكومة عاجزة عن تمرير موازنة 2020) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: الحكومة عاجزة عن تمرير موازنة 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).