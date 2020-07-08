المالية النيابية: الحكومة عاجزة عن تمرير موازنة 2020

2020/07/08 | 19:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، عجز الحكومة عن تمرير موازنة 2020 بعجز اكثر من 30% خلافا لقانون الادارة المالية.وقال عضو اللجنة المالية احمد حما ل/المعلومة/ ان “قانون الادارة المالية ينص على عدم تمرير الموازنة العامة بعجز اكثر من 30% “.واضاف ان “سعر برميل النفط في احسن حالاته لايمكن احتسابه اكثر من 33 […]

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