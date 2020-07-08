2020/07/08 | 19:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى 31.7% مقارنة بما كانت عليه النسبة عام 2018 والبالغة 20%.وأوضح الوزير في بيان أطلعت عليه “يس عراق”، ان الوزارة، انجزت مؤخرا دراسة تفصيلية عن تقويم اثر جائحة كورونا على الفقر والفئات الهشة في المجتمع العراقي، بالتعاون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجائحة تتحالف مع العوز ضد 11 مليون نسمة،، كورونا ترفع الفقر لـ 31% من العراقيين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجائحة تتحالف مع العوز ضد 11 مليون نسمة،، كورونا ترفع الفقر لـ 31% من العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).