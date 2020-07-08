صندوق النقد يدعو لإصلاح مالي عالمي عقب أزمة كورونا

2020/07/08 | 19:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قال صندوق النقد الدولي إن القلق يساوره حيال ارتفاع مستويات الدين في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء، بسبب الإنفاق الموجه لتنشيط الاقتصاد في ظل أزمة فيروس كورونا.وصرح ميتسوهيرو فوروساوا نائب مدير صندوق النقد الدولي، بأنه سيحث الدول على مباشرة الإصلاح المالي فور اجتياز الجائحة.وأفاد فوروساوا بأنه للمرة الأولى على الإطلاق […]

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