إليك أسباب رائحة الفم الكريهة.. تجنبها

2020/07/08 | 19:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز يعاني العديد من الناس من مشكلة رائحة الفم المحرجة مما يؤدي لفقدان الثقة بالنفس ومشكلات اجتماعية.يوجد مجموعة من الأسباب الرئيسية لرائحة الفم الكريهة، بحسب ما ذكر موقع “ibelieveinsci” العلمي.اللسان إن البكتريا الموجودة على اللسان تعتبر سببًا أساسيًا لرائحة النَفَس السيئة، نظِّف لسانك بواسطة فرشاة الأسنان أو مكشطة خاصة باللسان والتي تعد […]

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