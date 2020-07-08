2020/07/08 | 19:35 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زحف ملحي بات موسمياً يقتل الزرع ويثقل كاهل الفلاح... #حچي_com في السيبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/08 | 19:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زحف ملحي بات موسمياً يقتل الزرع ويثقل كاهل الفلاح... #حچي_com في السيبة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زحف ملحي بات موسمياً يقتل الزرع ويثقل كاهل الفلاح... #حچي_com في السيبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).