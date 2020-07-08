شاهد،، مسؤولة أمن تشيلية تتفادى اغتيالها وتخرج سلاحها برد فعل صادم !

2020/07/08 | 19:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمحاولة اغتيال نائبة قسم التحقيقات الجنائية في تشيلي.وتظهر السيدة في الفيديو المأخذوذ من كاميرات المراقبة، وهي تغادر منزلها وتستعد لركوب سيارتها، قبل أن تقف سيارة فجأة ويهبط منها رجل مسلح.🚨WARNING Graphic Content🚨 جمهورية تشيلي , محاولة لإغتيال نائب قسم التحقيقات الجنائية بعد خروجها […]

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