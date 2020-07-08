خبراء: جراحات الروبوت ستوفر 150 مليار دولار

2020/07/08 | 19:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..التطورات السريعة في قطاع التكنولوجيا قد تجعل من الذكاء الاصطناعي في المستقبل جزءاً لا غنى عنه من القطاع الصحي وتحديدا الجراحات الروبوتية التي تسهل العملية على الطبيب والمريض.فهل تتجرأ أن تسلم نفسك لروبوت؟ فعندما نفكر بالذكاء الاصطناعي، أول ما قد يتبادر إلى الذهن هو مشهد خيال من فيلم خيال علمي.إلا أن […]

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