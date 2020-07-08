ائتلاف المالكي يتهم الكاظمي بـ

2020/07/08 | 19:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اتهم نائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"سلب" استحقاقات الكتل السياسية من خلال التغييرات التي يجريها على مستوى الإدارة.

وقال عطوان العطواني لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع العراقي الحالي في منعطف متشنج جراء الازمات المالية والصحية والظروف الاخرى، ولا يمكن للحكومة الحالية تجاوزه وعبوره دون التنسيق والمشاورة مع الكتل السياسية".

وأضاف أن "الكثير من الإصلاحات والتغييرات الادارية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحمل طابع التهميش وسلب استحقاقات ووجود الكتل السياسية".

وأشار العطواني إلى أن "البرنامج الاصلاح للكاظمي بحاجة الى تنسيق سياسي وتوقيتات ومراجعة لتفادي الانعكاسات والارتدادات السلبية للبرنامج، مشددا على "ضرورة الرجوع والتشاور مع الكتل السياسية حيال الاصلاحات والتغييرات المهمة في مفاصل الدولة بعيدا عن الانفرادية والارتجالية".

وأردف بالقول، إن "دولة القانون ليس جزءاً من الحكومة، بل داعم قوي لها لتنفيذ مهامها الاساسية المتمثلة بالتمهيد والإعداد للانتخابات المبكرة ومعالجة الوضع الاقتصادي".

ودعا العطواني، الكتل السياسية، إلى "الصبر والانتظار على حكومة الكاظمي الحالية في ظل الوضع والظرف الراهن ولعصيب الذي تواجهه، وعدم اجهادها بصراعات أخرى".

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