كربلاء .. اغلاق محكمة بسبب فيروس كورونا

2020/07/08 | 19:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء اعلن قائممقام قضاء الهندية في كربلاء،اليوم الأربعاء، اغلاق بناية المحكمة بعد ظهور اصابات بفيروس كورونا بين صفوف الموظفين.وقال القائممقام منتظر الشافعي إن “محكمة الهندية أغلقت بشكل تام بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا بين موظفيها وستعاود عملها يوم الأحد المقبل بعد اخذ المسحات واجراء الفحوصات لجميع الموظفين للتأكد من سلامتهم وتعفير وتعقيم البناية”.واضاف الشافعي ان “الاصابات بين الموظفين ظهرت نتيجة زخم المراجعين الذي حصل خلال هذه الاسبوع بسبب تراكم الدعاوى والقضايا المتعلقة بالمواطنين كون المحكمة كانت مغلقة طيلة الفترة الماضية”.

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