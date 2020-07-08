نينوى تقرر اعتبار يوم غد الخميس دواماً رسمياً في جميع الدوائر

2020/07/08 | 19:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نينوى قررت محافظة نينوى، اليوم الاربعاء، بأن يكون يوم غد الخميس دواما رسميا في كل الدوائر الحكوميةوقال الناطق الرسمي باسم خلية الازمة، في بيان ان “محافظ نينوى نجم الجبوري وخدمة للمصلحة العامة، قرر بأن يكون يوم غد الخميس دوام رسمي في كل الدوائر الحكومية وبالعدد الأدنى من الموظفين وحسب صلاحية مدير الدائرة”.

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