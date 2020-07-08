الكاظمي يصدر توجيهاً مشدداً بشأن التحقيقات باغتيال الهاشمي

2020/07/08 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مجموعة توجيهات مشددة بشأن تطبيق الحظر الصحي ومعاقبة المطاعم والمقاهي والقاعات المخالفة فيما وجه الكاظمي بشأن عملية اغتيال الخبير الامني توجيهاً مشدداً.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، ترأس اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني"، مبينا ان المجلس "وجه في بداية الاجتماع بالغ تعازيه باستشهاد الدكتور هشام الهاشمي، وقدّم مواساته الى عائلة الفقيد وذويه ومحبيه".

وبحسب البيان، شدد الكاظمي على "تنفيذ توجيهاته الى الأجهزة المعنية بالإسراع في إتمام التحقيق بهذه الجريمة النكراء، ورفع النتائج، وتقديم الجناة الى عدالة القضاء".

وقال الكاظمي: "إننا مصممون بعزم لا يلين على ملاحقة الجناة، وأن لا تمر هذه الجريمة الجبانة بلا عقاب، وإن سيادة القانون سيكون لها دائماً الصوت الأعلى والأخير".

وأكد المجلس الوزاري للأمن الوطني على "أجهزة وزارة الداخلية والقوات الأمنية الماسكة للأرض بأن تواصل تطبيق ساعات حظر التجوال بمنتهى الانضباط والالتزام، وأن تتعامل بجدية وحسم في تطبيق قرارات الحظر الصحي، فضلاً عن محاسبة المخالفين والمتسببين بخرق التعليمات".

وأكد المجلس ايضا على "تنفيذ المقررات السابقة بفرض الغرامات على المخالفين لإجراءات الحظر الصحي، والتأكيد على إغلاق كل ماله علاقة بتجمّعات الأفراد المخالفة لشروط مجابهة جائحة كورونا، بما في ذلك القاعات الرياضية، والأماكن الترفيهية، والنوادي والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية الكبيرة".

وبحسب البيان، جدد المجلس تأكيده على أن "الأجهزة الأمنية والإدارية ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة كافة بحق المخالفين، بما في ذلك سحب إجازات الممارسة الممنوحة لهم ولأماكن حدوث المخالفة".

وأقرّ المجلس في اجتماعه اليوم "الإستراتيجية الوطنية لأمن البنى التحتية الحرجة والحسّاسة، وناقش المجلس عددا آخر من المواضيع المدرجة على جدول أعماله".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية نجدة محافظة بغداد، اليوم الاربعاء، نقاذ فتاة حاولت رمي نفسها من اعلى أحد الجسور في بغداد.,

وقال بيان للنجدة ان "دوريات نجدة الاعظمية تمكنت من انقاذ فتاة حاولت رمي نفسها من اعلى جسر 14 رمضان الى وسط النهر&quo

بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، الاخبار التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص اقدام الجهات الامنية على اعدام ارهابيين داخل السجون وتسجيل وفياتهم على انها بسبب اعراض فيروس كورونا.

ونشر قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية

بغداد اليوم- بغداد

اكد الفريق جبار الياور، الامين العام لوزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، ان وفدا رفيعا من وزارة الدفاع، سيزور اقليم كردستان خلال الشهر الجاري.

وقال الياور في تصريح متلفز ان "وفدا رفيعا من وزارة الدفاع سي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي يصدر توجيهاً مشدداً بشأن التحقيقات باغتيال الهاشمي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي يصدر توجيهاً مشدداً بشأن التحقيقات باغتيال الهاشمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).