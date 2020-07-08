اعتقال ايراني بحوزته 5 كغم من المخدرات جنوبي البصرة

2020/07/08 | 19:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادافادت قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة، اليوم الاربعاء، بألقاء القبض على شخص ايراني الجنسية بحوزته كغم من المخدرات، وذلك في منطقة المعامر التابعة لقضاء الفاو اقصى جنوب البصرة.وقالت القيادة في بيان، إنه "قوة مشتركة تمكنت من القاء القبض على شخص ايراني الجنسية وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات تقدر بـ5 كغم من المخدرات مع مبالغ مالية، وجاءت العملية وفق معلومات عن وجود عملية تهريب في قاطع امرية حرس حدود السواحل في منطقة المعامر".

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