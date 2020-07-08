بايرن يرفض محاولات مانشستر سيتي المستميتة

2020/07/08 | 19:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية كشف تقرير صحفي ألماني، اليوم الأربعاء، أن بايرن ميونخ منع محاولات مانشستر سيتي لضم نجمه، خلال مفاوضات الناديين حول ليروي ساني.وانتقل ساني إلى بايرن من السيتي، هذا الصيف، مقابل 49 مليون يورو، بالإضافة إلى نحو 11 مليونا كمكافآت.وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن مانشستر سيتي حاول بقوة مبادلة ساني بكينجسلي كومان، جناح الفريق البافاري، لكن حسن صالح حميديتيش، المدير الرياضي لبايرن، أكد أن الدولي الفرنسي ليس مطروحا ضمن الصفقة.وفي النهاية، وافق مانشستر سيتي على نقل ساني لبايرن، دون الحصول على كومان.ويعتمد العملاق البافاري هذا الموسم على الثنائي، سيرجي جنابري وكينجسلي كومان، في الجناحين.ويستعد الفريق حاليا لعودة دوري أبطال أوروبا، بعدما حصد لقبي الدوري والكأس في ألمانيا.

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