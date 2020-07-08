2020/07/08 | 20:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا كوردستان..إصابة ٢٩٤ شخصاً وتعافي ١٤٠ خلال يومٍ

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