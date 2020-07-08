ريال مدريد يضطر لعزل أحد لاعبيه بسبب كورونا

2020/07/08 | 20:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قرر فريق ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، إخضاع مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش للعزل الصحي المنزلي، بعد مخالطته أحد أصدقائه المصابين بفيروس كورونا “كوفيد-19”.وبحسب برنامج “الشيرينجيتو” الإسباني الشهير، فإن الساعات القليلة الماضية شهدت عزل لوكا يوفيتش في منزله، بعد أن كان بصحبة صديق له، ثبتت إصابته بكورونا.وغاب المهاجم الصربي عن […]

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