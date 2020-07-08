الازدواجية بين قوسين

2020/07/08 | 20:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ خيرالدين الهادي تتسارع الاحداث وتكشف المواقف معادن الناس, ولنا في كل تجربة حياةٌ لأولي الالباب, ففي هذه المحطة المهمة من مراحل الانتقال بين العوالم التي تتحكم بمستقبل لا مفر منه, فالكل واردها وإن طال يومه, وكل ما يصدر من الانسان محفوظ في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها, وأهم ما يمكن أن […]

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