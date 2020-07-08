أنفوغراف.. أرقام قياسية بملايين الدولارات عن حجم الديون التي بذمة شركات الهاتف النقال العاملة في العراق

2020/07/08 | 20:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز تنشر “العهد نيوز”، أنفوغراف عن حجم الديون للدولة العراقية والتي بذمة شركات الهاتف النقال العاملة في العراق.وكان المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، قال في مؤتمر صحفي يوم أمس الثلاثاء، إن الحكومة ستجدد الرخص، شرط تسديد الشركات لـ 50 بالمائة من الديون المترتبة بذمتها.وفي وقت سابق من اليوم، انتقد […]

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