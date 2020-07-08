بشروط ..الانبار تعيد افتتاح سيطرة الصقور

2020/07/08 | 20:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الانبار أفاد مصدر أمني،اليوم الاربعاء، باعادة افتتاح سيطرة الصقور شرقي مدينة الفلوجة ضمن شروط محددة.وقال المصدر إن “القوات الامنية المشرفة على سيطرة الصقور التي تربط الانبار بمحافظة بغداد شرقي مدينة الفلوجة، اعيد افتتاحها بعد اغلاق تام على خلفية تطبيق اجراءات كورونا”.وأضاف، أن “القوات الامنية اعادت افتتاح السيطرة امام الوافدين من بغداد ومحافظات العراق الاخرى شرط ان يحمل من يروم الدخول الى مدينة الفلوجة ومنها الى مدن الانبار الاخرى بطاقة سكن الانبار وهوية الاحوال الشخصية صادرة من المحافظة أيضا”وأوضح، أن “السيطرة الامنية المذكورة تغلق بشكل تام للإيام التالية( الخميس والجمعة والسبت) امام جميع الوافدين”، مبينا أن “افتتاح سيطرة الصقور جاء لرفع المعاناة عن المواطنين خاصة من المرضى واصحاب الاعمال في بغداد على ان يلتزم الجميع بقرارات خلية ازمة كورونا ومحاسبة المخالفين لتعليمات خلية الازمة واحالتهم للقضاء”.

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