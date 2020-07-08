الدفاع النيابية توصي بجلسة حوارية بحضور الجامعة العربية لمناقشة الاعتداءات التركية في شمال العراق

2020/07/08 | 20:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أوصت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، بعقد جلسة حوارية رسمية بين العراق وتركيا لمناقشة الاعتداءات على السيادة تحت إشراف وحضور الجامعة العربية.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي للوكالة الرسمية وتابعتها “العهد نيوز” إن “استخدام تركيا للأراضي العراقية لملاحقة حزب العمال الكردستاني أمر مرفوض وخرق لسيادة البلاد”.وشدد على أهمية حل تكرار انتهاك […]

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