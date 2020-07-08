الجيش يعيد انتشاره في محيط قرية الجديدة جنوبي بهرز بعد توترات امنية

2020/07/08 | 20:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، عن اعادة قوات الجيش الانتشار في بوابة المحافظة الجنوبية.وقال مدير ناحية بهرز(10كم جنوب بعقوبة) نزار اللهيبي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوات الجيش بدات باعادة الانتشار في محيط قرية الجديدة جنوبي بهرز بعد تعرضها مساء يوم امس الى قصف بالهاونات اسفر عن اصابة 5 مدنيين بجروح بينهم […]

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