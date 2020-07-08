الدفاع النيابية توصي بجلسة حوارية بحضور الجامعة العربية تناقش الاعتداءات التركية

2020/07/08 | 20:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت لجنة الأمن والدفاع النيابية بعقد جلسة حوارية رسمية بين العراق وتركيا لمناقشة الاعتداءات على السيادة تحت إشراف وحضور الجامعة العربية.

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