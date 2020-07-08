2020/07/08 | 20:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة كردستان توافق على المرحلة الثانية من النظام البايومتري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/08 | 20:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة كردستان توافق على المرحلة الثانية من النظام البايومتري) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة كردستان توافق على المرحلة الثانية من النظام البايومتري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).