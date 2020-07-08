دولة المافيات التحاصصية، لماذا ؟ .2. - مهند البراك

2020/07/08 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مهند_البراك و يتساءل كثيرون عن معنى (فصائل المقاومة) في البلاد ، تقاوم من ؟؟ ان ارادت مقاومة المحتل الإسرائيلي، لماذا لا تذهب الى هناك لايقاف اقامة مستوطنات جديدة و لدعم مشردي الشعب الفلسطيني الشقيق ؟؟ و لماذا لاتقاوم العدوان التركي التوسعي على ارض بلادنا و كردستان العراق و لاتقاوم العدوان الإيراني المتواصل الذي وصلت قنابله الى اطراف مركز قضاء كويسنجاق في محافظة اربيل ؟؟ في وقت تأهلت فيه القوات المسلحة العراق ......





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