الترجمة تقنياتها ودورها في المثاقفة. - محمد الرحالي

2020/07/08 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الرحالي الترجمة تقنياتها ودورها في المثاقفة.



تعد الترجمة حالة خاصة من التماس والتقارب اللساني وهي تفيد بالمعنى الواسع كل شكل من أشكال الوساطة (ثنائية اللغة) ( médiation bi linguistique) التي تمكن من نقل المعلومة بين متكلمي لغات مختلفة.



وتنقل الترجمة رسالة من لغة إلى أخرى: من لغة انطلاق أو مصدر (أ) إلى لغة وصول (و ل) أو لغة هدف 1 .انطلاقا من المعطيات السابقة يتضح لنا أن الترجمة لا تقوم ......





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