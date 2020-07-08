طبيب عراقي يطرح احتمالين مقلقين بشأن مستقبل كورونا بالبلاد أحدهما ذو ’’نهاية سعيدة’’

2020/07/08 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

تشير التوقعات الطبية في العراق الى انه سائر نحو تطبيق مناعة القطيع بشكل اجباري في مواجهة فيروس كورونا، وفيما يشير متخصص الى ان اللقاحات التي يجري العمل عليها ربما لن تكون حاسمة عند عرض النتائج النهائية بشأنها يؤكد إن الوصول لفرضية إمكانية انتقاله عبر الهواء أمر مقلق للغاية.وقال عضو مركز الرافدين للتنمية الصحية - د.



عامر غبيش في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) إن "تأكيد منظمة الصحة العالمية بانتقال فيروس كورونا عبر قطيرات الرذاذ العالقة في الهواء جاء بعد نظرها بتقرير أعده عشرات الأطباء والأمر مقلق بالنسبة للعراق كأحتمال وارد جداً".وأضاف " يجب على منظمة الصحة العالمية ان تغير معلوماتها بشكل مستمر فيما يتعلق بكيفية انتقال الفيروس وطرق الوقائية منه لأنها متغيرة وأعتقد انها ماضية بهذا الاتجاه".وفيما يتعلق بقرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية الأخيرة رأى إن "قرار إغلاق العيادات لمدة أسبوعين ضروري، لإنها من الممكن إن تكون بيئة ناقلة لعدوى فيروس كورونا بسبب عدم توفر شروط التباعد الاجتماعي في أغلب العيادات".وبشأن لقاحات كورونا التي يجري العمل عليها حالياً بين غبيش إن "اللقاحين البريطاني والأمريكي ما زالا قيد التجربة، ربما تحدث طفرات جينية في فيروس كورونا تعقد الأمور وتحدث متغيرات وبحسب التجارب لم يصل العاملون على اللقاحين إلى توقع حاسم فيما إذا كانا سيمنحان مناعة دائمة أو وقتية من الإصابة والأمور تحت التجربة".وفيما يتعلق بالوضع في العراق والتوقعات المستقبلية في مواجهة كورونا توقع ان " يمضي العراق نحو تسجيل عدد إصابات كبير على مستوى المجتمع ما يجعله يمضي نحو مناعة القطيع اجباري (مفهوم يشير الى ان إصابة الشخص بكورونا تمنحه مناعة من الإصابة به مرة أخرى) ما يعني ان فاعلية الفيروس وارقامه ستتراجع مع مرور الوقت لمعدلات قليلة".وتؤكد الدراسات الطبية ان " تطبيق مناعة القطيع نجح في أوروبا وتسبب بتراجع معدل الإصابات وعودة الحياة لطبيعتها مع التشديد على وجوب حماية الفئات الضعيفة ككبار السن وذوي الامراض المزمنة ، وبالتالي فأن نهاية خطر كورونا فيها ربما تكون سعيدة شرط ان لا تكون هناك موجة متغيرة جينياً في الشتاء المقبل".ولفت غبيش الى إن استمرار العمل بالحظر الجزئي ستزيد من عدد الاصابات حتماً بسبب عدم التزام الناس بإجراءات الوقاية وخاصة الاكتظاظ في الأسواق وحضور المناسبات واثارها ستزيد الاصابات بشكل كبير في المجتمع".ويوم أمس، اعترفت منظمة الصحة العالمية لأول مرة بظهور "دليل" على احتمال انتشار كورونا عبر جسيمات صغيرة جدا في الهواء، بعد يومين من حث علماء لها على تحديث إرشاداتها حول كيفية انتشار كوفيد-19.وقالت الخبيرة بالمنظمة بينيديتا إليغرانتسي في مؤتمر صحفي بمدينة جنيف السويسرية، إن "المنظمة تعتقد أنها كانت منفتحة على الأدلة على طرق انتقال الفيروس المستجد عبر الهواء".وسجل وزارة الصحة العراقية بتاريخ 26 حزيران الماضي اعلى حصيلة يومية بعدد الوفيات وبلغت 122، فيما بلغت اعلى حصيلة للمتعافين 1940 شخصاً في 5 تموز الجاري.وترجع الوزارة تصاعد عدد الإصابات للمعدلات الحالية الى عدم التزام كثير من المواطنين بإجراءات الوقاية فضلاً عن زيادة قدرتها التشخيصية بعد فتح اكثر من 25 مختبراً في عموم العراق، فيما يشير مسؤولون في الوزارة الى إن ارتفاع عدد الوفيات يعود لعدة أسباب في مقدمتها احجام ذوي الحالات المتوسطة والشديدة عن الذهاب للمستشفى ما يتسبب بتفاقم حالاتهم او استعانة كثيرين منهم بنصائح العزل المنزلي مع الاستعانة بالأوكسجين رغم ان هذا الامر يحتاج الى مراقبة فريق طبي ولا يمكن ان ينجح في المنازل.وفي وقت سابق، أكد مدير دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، د.



رياض عبد الأمير، ان فئة المتعافين من فيروس كورونا كما هو واضح علمياً حتى الآن ستكتسب مناعة منه تتراوح ما بين أسبوعين الى 3 أشهر وربما أكثر.وقال عبد الأمير في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "المصابين المتعافين من كورونا تكون لديهم مناعة كافية تمنع اصابتهم او تأثير المرض عليهم إن عاد إليهم لأنه سيكون اقل شدة، هناك بحوث تشير الى ان مدة المناعة المكتسبة 3 أشهر او ربما شهران وقد تكون لأسبوعين لا يوجد هناك شيء ثابت ولم يثبت لدينا ان مصاباً تعافى وعاد اليه الفيروس بعد مدة".

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بغداد اليوم- كردستان

اعلنت وزارة صحة اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، عن عدد الاصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وقال بيان لصحة كردستان "تم تسجيل 294 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 11 حالة وفاة، و140

بغداد اليوم - بغداد

أوضحت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، الاربعاء، التوزيع الجغرافي لـ 9 وفيات و 363 اصابة تضمنها بيان الموقف الوبائي اليوم.

وقال مدير دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي في منشور على فيسبوك، إن "الموقف الوبائي لدائرة

بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم الأربعاء، ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى 31.7% مقارنة بما كانت عليه النسبة عام 2018 والبالغة 20%.

وقالت بتال في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوزا

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