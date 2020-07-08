من العراق.. القنصل الأردني يعلن استعداد بلاده لاستقبال وعلاج المصابين بكورونا من الدول الشقيقة

2020/07/08 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلن القنصل الأردني في أربيل، هيثم أبو الفول، اليوم الأربعاء، إطلاق منصة "سلامتك" لعلاج مرضى كورونا لدول عربية وعالمية.

وقال أبو الفول، في تصريحات صحفية، إن "الحكومة الأردنية أطلقت منصة الكترونية تفاعلية اسمها سلامتك"، مبينا أنه، "من خلالها يتم فتح الباب أمام المرضى الاشقاء من دول الجوار وعدد آخر من دول العالم لتلقي العلاج في المملكة".

وعن أسباب إطلاق هذه المنصة أفاد بأن "جائحة كورنا أثرت على جميع دول العالم وبسببها كان هناك قيود على السفر للعديد من دول العالم"، موضحاً أن "أكثر المتضررين هم المرضى، أما نحن في الأردن تمكنا من السيطرة على انتشار فيروس كورونا وأصبحنا مثالا يحتذى به".

القنصل الأردني في أربيل، أوضح أن "هناك عددا من الاصابات وقعت في الاردن، لكن ومنذ فترة لانكاد نسمع عن حالات إصابة، فالإصابات لاتتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، وهي للقادمين من الخارج وللمتواجدين في أماكن الحجر الصحي".

وأشار إلى أن الوضع الوبائي ممتاز في بلاده، مؤكداً أنه "تم السيطرة على الفيروس مما سمح بفتح العديد من القطاعات بشكل مدروس وممنهج حتى أن المجلس العالمي للسياحة والسفر منح الأردن علامة السفر الآمن أو الوجهة السياحية الآمنة".

وأعلن القنصل الأردني عن "فتح الباب للجميع ممن يرغبون بالذهاب إلى الاردن لتلقي العلاج عن طريق تقديم طلب عبر موقع سلامتك"، مبينا أنه "من خلال هذه المنصة يتم تقديم جميع التسهيلات للمرضى فهو يحتوي على منظومة متكاملة للإجابة على استفسارات المرضى سواء إجراءات ماقبل السفر، مرحلة التعافي والعلاج في الاردن وايضا مرحلة مابعد السفر".

وأفاد بأن "المنصة مخصصة للمرضى ومن خلالها يتقدم الشخص بطلبه ويتم ارفقاق صورعن تقارير طبية"، مضيفاً أن "المستشفيات ستتواصل معه لترتبيب إجراءات السفر والحجر الصحي للمرضى ومرافقيهم داخل المستشفى"، مبينا بذات الوقت أنه "يسمح لمرافقين اثنين مع كل مريض، وستتولى المستشفيات تقديم التسهيلات إلى جميع المرضى".

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