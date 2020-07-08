2020/07/08 | 20:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مناقشة الواقع المعيشي وافق مجلس محافظة دمشق بالتصويت اليوم على تخفيض عدد ربطات الخبز اليومية التي يتم بيعها للمواطنين إلى ٣ربطات فقط بدلاً من أرب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة دمشق تعلن عن تقنين الخبز) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة دمشق تعلن عن تقنين الخبز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).